Помогите! найдите значение степени 1)(1/3)⁵ 2)(3/7)³ 3)(1 2/5)² 4)(3 1/4)² даю 24 баллов!

Математика
Помогите! найдите значение степени 1)(1/3)⁵ 2)(3/7)³ 3)(1 2/5)² 4)(3 1/4)² даю 24 баллов!
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1)1/27 2)27/343 3)49/25 4)169/16
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