Составьте формулу для решения задачи. Собственная скорость катера у км/ч,а скорос??ь течения реки 3.5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течения реки за t ч? ответьте на вопрос задачи,если у=15км/ч,t=2.5ч

Алгебра
Составьте формулу для решения задачи. Собственная скорость катера у км/ч,а скорос??ь течения реки 3.5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течения реки за t ч? ответьте на вопрос задачи,если у=15км/ч,t=2.5ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(у-3,5) скорость против течения S=(у-3,5)*t пройдет против течения за t часов S=(15-3.5)*2.5=28.75км пройдет за 2,5 часа против течения
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