Составьте формулу для решения задачи. Собственная скорость катера у км/ч,а скорос??ь течения реки 3.5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течения реки за t ч? ответьте на вопрос задачи,если у=15км/ч,t=2.5ч

Алгебра

Составьте формулу для решения задачи. Собственная скорость катера у км/ч,а скорос??ь течения реки 3.5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течения реки за t ч? ответьте на вопрос задачи,если у=15км/ч,t=2.5ч

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