Помогите пожалуйста номер 33 (2)

Математика
Помогите пожалуйста номер 33 (2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 кг -100 %18 кг- х % 50х=100×1850х=1800х=36 Ответ: 36 %

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