С начала потратили 40 процентов денег, а потом ещё 30 процентов остатка. После чего ещё осталось 105 рублей. Сколько денег было первоначально? СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
С начала потратили 40 процентов денег, а потом ещё 30 процентов остатка. После чего ещё осталось 105 рублей. Сколько денег было первоначально? СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество оставшихся денег после первой покупки обозначим x Согласно условию задачи, после того как потратили 30% оставшихся денег, осталось 105 рублей, то есть 70% оставшихся после первой покупки денег. Получаем систему 105 р - 70%  x руб - 100% x = 105 : 0,7 = 150 (руб) - оставалось после первой покупки Согласно условию задачи, первая покупка составляет 40% всех денег, соответственно оставшиеся после этого 150 рублей составляют 60% первоначальной суммы. Получаем следующую систему: 150 руб - 60% y руб - 100% y = 150 : 0,6 = 250 (руб) - было первоначально Ответ: было 250 рублей.  Проверка: 250*0,4 = 100 (руб) -стоимость первой покупки 250-100 = 150(руб) -осталось после первой покупки 150*0,3 = 45 (руб)-стоимость второй покупки 150 - 45 =105 (руб) - осталось. Все сошлось с условиями задачи, значит, задача решена верно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Утворити слова зі слова тракторист
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 33 (2)
Ответить
Алгебра
Составьте формулу для решения задачи. Собственная скорость катера у км/ч,а скорос??ь течения реки 3.5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течения...
Ответить
Информатика
В одной из кодировка каждый символ кодируется 16 битами определите размер следующ??го предложения в данной кодировки : Вознёсся выше он главою непо...
Ответить
Литература
Опишите характер Золушки из книги Шарль Перро,чем помогают ей ее качества?
Ответить