С начала потратили 40 процентов денег, а потом ещё 30 процентов остатка. После чего ещё осталось 105 рублей. Сколько денег было первоначально? СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Количество оставшихся денег после первой покупки обозначим x Согласно условию задачи, после того как потратили 30% оставшихся денег, осталось 105 рублей, то есть 70% оставшихся после первой покупки денег. Получаем систему 105 р - 70% x руб - 100% x = 105 : 0,7 = 150 (руб) - оставалось после первой покупки Согласно условию задачи, первая покупка составляет 40% всех денег, соответственно оставшиеся после этого 150 рублей составляют 60% первоначальной суммы. Получаем следующую систему: 150 руб - 60% y руб - 100% y = 150 : 0,6 = 250 (руб) - было первоначально Ответ: было 250 рублей. Проверка: 250*0,4 = 100 (руб) -стоимость первой покупки 250-100 = 150(руб) -осталось после первой покупки 150*0,3 = 45 (руб)-стоимость второй покупки 150 - 45 =105 (руб) - осталось. Все сошлось с условиями задачи, значит, задача решена верно.