Однакаренные слова к слову река,дорога,сад и с чередованием согласасных

Русский язык
Однакаренные слова к слову река,дорога,сад и с чередованием согласасных
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Гость:
Река-речной дорога-дорожный сад-посадка садовник
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