Проверочная работа которую надо выполнить ребятам состоит из 7 заданий они уже вы??олнили 3 из них какую часть проверочные работы ему осталось выполнить
Математика
Проверочная работа которую надо выполнить ребятам состоит из 7 заданий они уже вы??олнили 3 из них какую часть проверочные работы ему осталось выполнить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/7 .четыре седьмых осталось . ....
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