Проверочная работа которую надо выполнить ребятам состоит из 7 заданий они уже вы??олнили 3 из них какую часть проверочные работы ему осталось выполнить

Математика

Проверочная работа которую надо выполнить ребятам состоит из 7 заданий они уже вы??олнили 3 из них какую часть проверочные работы ему осталось выполнить

Автор: Гость