Расставьте знаки препинания Была в голубых колготках поверх которых были голубые джинсы

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Расставьте знаки препинания Была в голубых колготках поверх которых были голубые джинсы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятую между "колготками" и "поверх", точку в конце. Вот!
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