Расставьте знаки препинания.Самое трудное для меня работа над словом// Чем я руководствуюсь предпочитая одно слово другому// Во-первых слова должно с наибольшей точностью определять мысли// Во-вторых она должна быть музыкально ...

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Расставьте знаки препинания.Самое трудное для меня работа над словом// Чем я руководствуюсь предпочитая одно слово другому// Во-первых слова должно с наибольшей точностью определять мысли// Во-вторых она должна быть музыкально выразительно// В-третьих должна иметь размер требуемый ритмической конструкцией фразы// Трудность работы состоит в одновременном учёте трёх основных требований// К ним надо прибавить два других, не менее сложных:в авторской части надо избегать частых повторений одного и того же слова и нельзя употреблять изношенных, вульгарных, мнимо красивых слов//

Автор: Гость