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Привидите подобные слагаемые 10а-а-b+7b
Алгебра
Привидите подобные слагаемые 10а-а-b+7b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9а+6b вот основа :-)
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Пожалуйста помогите)))упр 141
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