Пожалуйста помогите)))упр 141
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Пожалуйста помогите)))упр 141
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не с причастиями всегда пишутся раздельно! 1. слитно нн раздельное нн раздельно н 2. разд нн слитно нн 3. раздельно слитно 4. слитно нн раздельно н раздельно нн 5. слитно нн раздельно нн раздельно н при наличии зависимого слова пишем раздельно краткие причастия - раздельно и с 1н полные причастия сов. вида - с 2мя н,
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