Пожалуйста помогите)))упр 141

Русский язык
Пожалуйста помогите)))упр 141
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не с причастиями всегда пишутся раздельно! 1. слитно нн раздельное нн раздельно н 2. разд нн слитно нн 3. раздельно слитно 4. слитно нн раздельно н раздельно нн 5. слитно нн раздельно нн раздельно н при наличии зависимого слова пишем раздельно краткие причастия - раздельно и с 1н полные причастия сов. вида - с 2мя н,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый киоск привезли 20 журналов <<Мурзилка>>, а во второй - 100.во сколько ра?? меньше журналов <<Мурзилка>> привезли в...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста!!! Сөздерді сөз кұрамына талда. балабақшалардан, сулайсыз.
Ответить
Русский язык
Ребят очень нужно пж напишите 2предложения в котором есть определение 2предложения в котором есть обстоятельство и 2 предложения в которых естьдопо...
Ответить
Математика
Решите то что в круге
Ответить
Українська мова
4 речень офіційно-ділової лексики будь ласка дуже треба
Ответить