В первый киоск привезли 20 журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt;, а во второй - 100.во сколько ра?? меньше журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt; привезли в первый киоск, чем во второй?

Математика
В первый киоск привезли 20 журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt;, а во второй - 100.во сколько ра?? меньше журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt; привезли в первый киоск, чем во второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:20=5(р) Ответ:в 5 раз меньше 
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