В первый киоск привезли 20 журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt;, а во второй - 100.во сколько ра?? меньше журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt; привезли в первый киоск, чем во второй?

Математика

В первый киоск привезли 20 журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt;, а во второй - 100.во сколько ра?? меньше журналов lt;lt;Мурзилкаgt;gt; привезли в первый киоск, чем во второй?

Автор: Гость