Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а??х сумма равна 276.
Математика
Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а??х сумма равна 276.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-первое число 11х- второе число х+11х=12х-сумма х=276:12 х=23 23*11-23=230
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