1,2,4 (а) это химия 9класс решите пожалуйста
Химия
1,2,4 (а) это химия 9класс решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это качественные реакции на эти вещ-ва А) надо добавить Ba(NO3)2 и тогда выпадет осадок BaSO4 Б) надо довавить AgNO3 выпадет в осадок белого цвета AgCl В надо добавить Ba(OH)2 выпадет в осадок BaSO4
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