1,2,4 (а) это химия 9класс решите пожалуйста

Гость: Гость:

Это качественные реакции на эти вещ-ва А) надо добавить Ba(NO3)2 и тогда выпадет осадок BaSO4 Б) надо довавить AgNO3 выпадет в осадок белого цвета AgCl В надо добавить Ba(OH)2 выпадет в осадок BaSO4