Назовите видоизмененые корни какую роль играют они в жизни растений

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Корнеплод. Свекла, морковь, репа и т.п. Такие видоизменения нужны для запаса питательных веществ. Функции: запасающая и питательная. Дело в том, что эти растения в основном двулетние. Они сначала "выгоняют" корень, а потом начинают цвести и давать семена.Корнеклубень. Георгин. Так же как и корнеплоды, они двулетние. Несут те же функции.Подпорки. Баньян. Несут опорную функцию.Прищепки. Плющ. как ясно из названия. Выполняют опорную функциюВоздушные. орхидеи. Орхидея - тропическое растение и живет на територии с влажным воздухом. Именно из воздуха она и получает все питательные вещества.Функция питательная.