Почему владения смоленском было так важно для России
История
Почему владения смоленском было так важно для России
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Гость:
На протяжении столетий Смоленск с прилегающей к нему территорией являлся уникальным регионом с богатой политической историей, своеобразным перекрестком западноевропейской и восточноевропейской цивилизаций, местом синтеза и одновременно конфликта различных культур. Смоленская земля имела очень важное отличие от остальных русских земель.
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