Дан текст. В каждом абзаце выписать ключевые слова и словосочетания. Тоесть главн??ю мысль.

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Дан текст. В каждом абзаце выписать ключевые слова и словосочетания. Тоесть главн??ю мысль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 для 1            в октябре 1552 г в честь победы русских войск был возведен храм-памятник                                                                                     для 2          этот обьект поражал своим необычным видом
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