Дан текст. В каждом абзаце выписать ключевые слова и словосочетания. Тоесть главн??ю мысль.
Русский язык
Дан текст. В каждом абзаце выписать ключевые слова и словосочетания. Тоесть главн??ю мысль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для 1 в октябре 1552 г в честь победы русских войск был возведен храм-памятник для 2 этот обьект поражал своим необычным видом
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