Чему равна удельная теплоемкость серебра если для нагревания 40 граммов серебра н?? 85 градусов цельсия потребовалось количество теплоты 680 Дж
Физика
Чему равна удельная теплоемкость серебра если для нагревания 40 граммов серебра н?? 85 градусов цельсия потребовалось количество теплоты 680 Дж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(tк-tн) c=Q/m(tк-tн) m=40 гр=0,04 кг c=680/0,04*85=200 Дж/кг*градус C Ответ: c=200 Дж/кг*градус C
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