Чему равна удельная теплоемкость серебра если для нагревания 40 граммов серебра н?? 85 градусов цельсия потребовалось количество теплоты 680 Дж

Физика

Чему равна удельная теплоемкость серебра если для нагревания 40 граммов серебра н?? 85 градусов цельсия потребовалось количество теплоты 680 Дж

Автор: Гость