Вычислите. 11 111-3 939+2 121. 86 009-6 009+3 030 303. 1 928 -630:126*156. 12*15+2 000:100+87 654.

Математика
Вычислите. 11 111-3 939+2 121. 86 009-6 009+3 030 303. 1 928 -630:126*156. 12*15+2 000:100+87 654.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 111-3 939+2 121. 86 009-6 009+3 030 303. 1 928 -630:126*156. 12*15+2 000:100+87 654= 3109553,05289
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