Расстояние между 2 городами 3400км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа. Определить скорость полета самолета.
Математика
Расстояние между 2 городами 3400км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа. Определить скорость полета самолета.
Ответ(ы):
Гость:
3400/4*3=2550(км) самолёт пролетел за 2 часа 2550/3=850(км/ч)скорость самолёта Ответ: 850км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным, поляки, согласно повести авраамия ??алицына... а) устроили ему засаду б) поссорили его с александром...
Обществознание
Русский язык
Русский язык