Расстояние между 2 городами 3400км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа. Определить скорость полета самолета.

Математика

Расстояние между 2 городами 3400км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа. Определить скорость полета самолета.

Автор: Гость