Запишите в виде десятичной дроби 1) 2 3/1000 2)74 13/100000 3)6/10000 4)12/100000 5)5/100000 6) 1 1/10 7) 1 1/100 8)1 1/1000 помогите плиииииииз дам 24 балла

Математика
Запишите в виде десятичной дроби 1) 2 3/1000 2)74 13/100000 3)6/10000 4)12/100000 5)5/100000 6) 1 1/10 7) 1 1/100 8)1 1/1000 помогите плиииииииз дам 24 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,003. 2)74,00013, 3)0,0006, 4) 0,00012, 5) 0,00005, 6) 1,1 7) 0,11 8) 0,011
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