Запиши число которое меньше миллиона в10 раз;на10
Математика
Запиши число которое меньше миллиона в10 раз;на10
Ответ(ы):
Гость:
1000000:10=100000 1000000-10=999990
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