Расстояние между бабушкой и внуком идущими в одном направлении 600 метров скорость звука 110 метров в минуту А бабушке 60 метров в минуту Чему будет равно расстояние между бабушкой и внуком через минуту

Математика

Расстояние между бабушкой и внуком идущими в одном направлении 600 метров скорость звука 110 метров в минуту А бабушке 60 метров в минуту Чему будет равно расстояние между бабушкой и внуком через минуту

Автор: Гость