Расстояние между бабушкой и внуком идущими в одном направлении 600 метров скорость звука 110 метров в минуту А бабушке 60 метров в минуту Чему будет равно расстояние между бабушкой и внуком через минуту

Математика
Расстояние между бабушкой и внуком идущими в одном направлении 600 метров скорость звука 110 метров в минуту А бабушке 60 метров в минуту Чему будет равно расстояние между бабушкой и внуком через минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)600-110=510 2)510-60= 450
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