Расстояние между двумя городами 120 км. мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.спустя 2 ч он сделал остановку на 0,5 ч. с какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы приехать в назначенное время ?
Математика
Расстояние между двумя городами 120 км. мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.спустя 2 ч он сделал остановку на 0,5 ч. с какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы приехать в назначенное время ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:4=30км/час 4ч -2 ч 0,5=1,95 120:1,95=61 км в час
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