Расстояние между двумя городами 120 км. мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.спустя 2 ч он сделал остановку на 0,5 ч. с какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы приехать в назначенное время ?

Математика
Расстояние между двумя городами 120 км. мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.спустя 2 ч он сделал остановку на 0,5 ч. с какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы приехать в назначенное время ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:4=30км/час 4ч -2 ч 0,5=1,95 120:1,95=61 км в час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Продолговатыймозг сходен со строению с.....мозгом и является уенром защитных рефлекслм таких как....чиханиеатакже уентром регуляции дыханичя
Ответить
Математика
Сплав состоит из олова и сурьмы.Масса сурьмы в этом славе составляет 3\17 массы олова.Найдите массу сплава если олова в нём 27,2 кг.
Ответить
Математика
Если х < у=х3 (куб)-у, то найдите ответ (3<23)<51
Ответить
Русский язык
Составить предложения на тему орфографию или грамматика со словами во-первых, во-??торых, в-третьих
Ответить
Математика
Найдите значения выражения а+(-38,6) если а= -902, 4
Ответить