Расстояние между двумя городами 120 км. мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.спустя 2 ч он сделал остановку на 0,5 ч. с какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы приехать в назначенное время ?

Математика

Расстояние между двумя городами 120 км. мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.спустя 2 ч он сделал остановку на 0,5 ч. с какой скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы приехать в назначенное время ?

Автор: Гость