Расстояние между двумя городами 420 км. Поезд на пути из одного города в другой осталось 180км. На сколько км больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти? (Нужна только схема)
Математика
Расстояние между двумя городами 420 км. Поезд на пути из одного города в другой осталось 180км. На сколько км больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти? (Нужна только схема)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420-180=240 240-180=60
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