Расстояние между двумя городами 420 км. Поезд на пути из одного города в другой осталось 180км. На сколько км больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти? (Нужна только схема)

Математика
Расстояние между двумя городами 420 км. Поезд на пути из одного города в другой осталось 180км. На сколько км больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти? (Нужна только схема)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420-180=240 240-180=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие листья простые или сложные желкование и листорасположение у малины черноплодной рябины и инжира
Ответить
Русский язык
Сделайте пожалуйста с.64номер 2
Ответить
Алгебра
Помогите решить задачу на ферме 1000 кроликов и кур в месте,у них3150 ног . сколько кро??иков и кур на ферме
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова хрустальную
Ответить
Химия
Формула радий плюс вода
Ответить