Расстояние между двумя городами 420 км. Поезд на пути из одного города в другой осталось 180км. На сколько км больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти? (Нужна только схема)

Математика

Расстояние между двумя городами 420 км. Поезд на пути из одного города в другой осталось 180км. На сколько км больше поезд прошёл, чем ему осталось пройти? (Нужна только схема)

Автор: Гость