Расстояние между двумя городами 450км.Из этих городов одновременно выехали навстр??чу друг другу две автомашины.Скорость одной из них 70км / ч,а другой 80км / ч.Через сколько часов они встретятся.

Математика

Расстояние между двумя городами 450км.Из этих городов одновременно выехали навстр??чу друг другу две автомашины.Скорость одной из них 70км / ч,а другой 80км / ч.Через сколько часов они встретятся.

Автор: Гость