Расстояние между двумя городами 450км.Из этих городов одновременно выехали навстр??чу друг другу две автомашины.Скорость одной из них 70км / ч,а другой 80км / ч.Через сколько часов они встретятся.
Математика
Расстояние между двумя городами 450км.Из этих городов одновременно выехали навстр??чу друг другу две автомашины.Скорость одной из них 70км / ч,а другой 80км / ч.Через сколько часов они встретятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80+70=150(км/ч) скорость двух машин 2) 450÷150=3 (ч) они встретятся ответ:через 3 часа они встретятся
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