Расстояние между двумя селами равно 400 км. Из этих сел одновременно навстречу друг другу вышли два автобуса. Скорость 1- 60 км\ч , 2- на 20 км\ч меньше. Через сколько часов они встретились и какое расстояние до встречи прошёл ...

Математика

Расстояние между двумя селами равно 400 км. Из этих сел одновременно навстречу друг другу вышли два автобуса. Скорость 1- 60 км\ч , 2- на 20 км\ч меньше. Через сколько часов они встретились и какое расстояние до встречи прошёл каждый?

Автор: Гость