Расстояние между двумя селами равно 400 км. Из этих сел одновременно навстречу друг другу вышли два автобуса. Скорость 1- 60 км\ч , 2- на 20 км\ч меньше. Через сколько часов они встретились и какое расстояние до встречи прошёл ...

Математика
Расстояние между двумя селами равно 400 км. Из этих сел одновременно навстречу друг другу вышли два автобуса. Скорость 1- 60 км\ч , 2- на 20 км\ч меньше. Через сколько часов они встретились и какое расстояние до встречи прошёл каждый?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Ut t1=t2 S=S1+S2=400 U1=60; U2=60-20=40 S1+S2=400 60t+40t=400 100t=400 t=4часа S1=60*4=240км S2=40*4=160км Ответ: S1=240км, S2=160км, t=4часа
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