Расстояние между двумя спортсменками, идущими по прямой дороге 38 км. Скорость дви??ения первой спортсменки-4,4 км/ч, а второй - 3,7 км/ч. Какое расстояние будет между спортсменками через 3 часа, если они вышли одновременно и...
Математика
Расстояние между двумя спортсменками, идущими по прямой дороге 38 км. Скорость дви??ения первой спортсменки-4,4 км/ч, а второй - 3,7 км/ч. Какое расстояние будет между спортсменками через 3 часа, если они вышли одновременно и идут в противоположных направлениях, удаляясь друг от друга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v * t - формула пути 38 км - расстояние между двумя спортсменками на начало движения v = 4,4 + 3,7 = 8,1 км/ч - скорость удаления t = 3 ч - время в пути s - ? ----------------------------------------- 8,1 * 3 + 38 = 24,3 + 38 = 62,3 (км) - расстояние между спортсменками через 3 часа. Ответ: 62,3 км. 2 способ. 1) 4,4 * 3 = 13,2 км - пройдёт первая спортсменка за 3 часа; 2) 3,7 * 3 = 11,1 км - пройдёт вторая спортсменка за 3 часа; 3) 38 + 13,2 + 11,1 = 62,3 км - расстояние между спортсменками через 3 часа. Ответ: 62,3 км.
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