Расстояние между двумя спортсменками, идущими по прямой дороге 38 км. Скорость дви??ения первой спортсменки-4,4 км/ч, а второй - 3,7 км/ч. Какое расстояние будет между спортсменками через 3 часа, если они вышли одновременно и...

Математика

Расстояние между двумя спортсменками, идущими по прямой дороге 38 км. Скорость дви??ения первой спортсменки-4,4 км/ч, а второй - 3,7 км/ч. Какое расстояние будет между спортсменками через 3 часа, если они вышли одновременно и идут в противоположных направлениях, удаляясь друг от друга.

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