Расстояние между городами 288 км.Автомобиль проехал его за 4 ч,а мотоцикл -за 6 ч.На с??олько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?

Математика

Расстояние между городами 288 км.Автомобиль проехал его за 4 ч,а мотоцикл -за 6 ч.На с??олько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?

Автор: Гость