Расстояние между городами 288 км.Автомобиль проехал его за 4 ч,а мотоцикл -за 6 ч.На с??олько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?
Математика
Расстояние между городами 288 км.Автомобиль проехал его за 4 ч,а мотоцикл -за 6 ч.На с??олько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
288:4=72 км/ч-скорость автомобиля 288:6=48 км/ч-скорость мотоцикла 72-48=24 км/ч-скорость мотоциклиста меньше скорости автомобиля Ответ: на 24 км/ч
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