Расстояние между городом и турбазой 130 км. Из города к турбазе выехал автомобиль с?? скоростью 50 км/ч.В это же время навстречу ему из турбазы по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. На каком расстояние от т...

Математика

Расстояние между городом и турбазой 130 км. Из города к турбазе выехал автомобиль с?? скоростью 50 км/ч.В это же время навстречу ему из турбазы по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. На каком расстояние от турбазы он встретил автомобиль?

Автор: Гость