Расстояние между городом и турбазой 130 км. Из города к турбазе выехал автомобиль с?? скоростью 50 км/ч.В это же время навстречу ему из турбазы по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. На каком расстояние от т...
Математика
Расстояние между городом и турбазой 130 км. Из города к турбазе выехал автомобиль с?? скоростью 50 км/ч.В это же время навстречу ему из турбазы по той же дороге выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. На каком расстояние от турбазы он встретил автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 130:(50+15)=2(ч)-время встречи. 2) 15*2=30(км)-проехал велосипедист от турбазы до места встречи
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Математика