Расстояние между городом и зимовкой 150 км из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со средней скоростью 60 километров в час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 ...

Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со средней скоростью 60 километров в час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 километров час на каком расстоянии от зимовки он встретит аэросани
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60 + 15=75 км/ч скорость сближения 150: 75= 2 часа - через 2 часа они встретятся 15 х 2= 30 км Ответ: на расстоянии 30  км от зимовки
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