Расстояние между городом и зимовкой 150 км из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со средней скоростью 60 километров в час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 ...

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150 км из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со средней скоростью 60 километров в час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 километров час на каком расстоянии от зимовки он встретит аэросани

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