Расстояние между пристанями A и B равно 90 км. Из A в B по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому време...
Математика
Расстояние между пристанями A и B равно 90 км. Из A в B по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 52 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 км/ч-скорость течения и , соответственно, скорость плота 52:4=13ч всего шёл плот т.к. лодка шла на 1ч меньше, то 13-2=12ч шла лодка х- скорость лодки в стоячей воде х+4 скорость по течению х-4 скорость против течения 90/х+4 +90/х-4= 12 90(х-4)+90(х+4)=12(х²-16) 90х-360+90х+360=12х²-192 12х²-180х-192=0 разделим всё на 12: х²-15х-16=0 Д=15²+4*16=225+64=289=17² х₁=15-17/2=-1 не удовл условию х₂=15+17/2=16 км/ч ответ: 16 км/ч
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