Назовите 3 причины военных успехов Филиппа Македонского
История
Назовите 3 причины военных успехов Филиппа Македонского
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1 Хорошо вооруженные войска, 2 Военная хитрость, 3 Огромное войско,превышающее количество противников
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