Назовите 3 причины военных успехов Филиппа Македонского

История
Назовите 3 причины военных успехов Филиппа Македонского
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Хорошо вооруженные войска, 2 Военная хитрость, 3 Огромное войско,превышающее количество противников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Твір-мініатюра у форматі ЗНО "Ким для мене є Мавка"
Ответить
Физика
К сети напряжением 220 В последовательно подсоединены 2 лампы сопротивлением 220 Ом ??аждая. найти силу тока в каждой лампе.
Ответить
Английский язык
Собрать из слов предложение: What/you/have/for/lunch/? Where/you/go/? How/you/get there/? Who/you/meet/?
Ответить
Русский язык
(КЛАССНАЯ) Суффикс, корень, и окончание слова.пожалуйста помогите.
Ответить
Окружающий мир
Составить рассказ о растении которое внесено в Красную книгу. краткое.
Ответить