Составить рассказ о растении которое внесено в Красную книгу. краткое.
Окружающий мир
Составить рассказ о растении которое внесено в Красную книгу. краткое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стебель, являющийся непосредственным продолжением донца луковицы, в основном облиственный, простой или вверху маловетвистый. Листья, расположенные спиралью или изредка кружками, почти всегда сидячие, только у двух видов снабжены хорошо развитыми черешками и большими яйцевидными, от основания сердцевидными пластинками. В углу последнего низового листа образуется почка, которая, постепенно разрастаясь, превращается в молодую луковицу, расцветающую на следующий год. После посева из семени лилии уже в первый год образуется маленькая луковичка, которая усиливается и разрастается в течение трёх, четырёх, шести и даже семи лет, не принося цветоносного стебля, и, только получив окончательные размеры, пускает воздушный стебель, приносящий цветки; с этого момента она уже ежегодно пускает всё более и более сильные стебли.
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