Сформулируйте пункт " Испании на рубеже 15-16 веках

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В 15 веке в Испании завершается многовековая борьба с арабами (реконкиста). Вскоре Испания выдвигается в число могущественнейших государств Европы, она становится богатейшей колониальной державой. В Испании устанавливается абсолютистский строй; главной опорой испанского абсолютизма, имевшего значительно более узкую социальную базу, чем абсолютизм в большинстве других европейских стран, была католическая церковь. Разжигая революционный фанатизм в период войны с маврами, церковь в еще предшествующие столетия приобрела в Испании исключительно большое влияние. С возникновением абсолютизма церковь была поставлена в зависимость от королевской власти, в руках которой фактически оказалась учреждённая в 1478 году инквизиция, ставшая страшным орудием террора.Завоевательная политика испанских королей, лелеявших мечту о создании всемирной христианской монархии во главе с Испанией, подтачивала силы страны и, с другой стороны, вызывала энергичное сопротивление со стороны европейских государств. При Филиппе II одна за другой следуют неудачи во внешней политике. В 1588 году Англия нанесла смертельный удар испанскому флоту, разгромив «Непобедимую армаду», посланную испанским королём для завоевания Англии. Безрезультатной оказалась и попытка Филиппа II вмешаться во внутренние дела Франции в период религиозных войн. Наконец, сильнейший удар престижу и могуществу Испании нанесло отпадение Нидерландов, остававшихся под властью Испании после разделения Германской империи в 1556 году. Эти неудачи обнаружили перед всем миром слабость Испании, вынужденной с этого времени уступить ведущую роль в Европе более передовым государствам.Быстрый подъём Испании в конце 15 – первой половине 16 века сопровождался расцветом её культуры. Культура Испании 15 – 16 веков складывалась в сложных условиях. С одной стороны, она унаследовала глубоко народные черты испанской традиции, сформировавшейся в период многовековой борьбы против арабов, решающую роль в которой играли широкие народные массы. Суровое и героическое прошлое страны оставило глубокий след в испанской культуре. Вся средневековая история Испании, все становление этой нации происходили в постоянной борьбе против ига чужеземцев.Высокий уровень народного самосознания оказал влияние на литературу и искусство, способствуя развитию реализма и критического отношения к современному общественному строю. Однако, с другой стороны, на культуре Испании не могли не сказаться господство в стране реакционных сил и давление, оказываемое церковью. Враждебная позиция церкви препятствовала здесь распространению идей гуманизма и развитию естественных и точных наук, которые, за отдельными исключениями, не достигли значительных успехов. Дольше, чем в других странах, в Испании сохраняется религиозный характер культуры. Болезненная фантастика и черты мистической экзальтации присущи как литературе, так и изобразительному искусству Испании 15 – 16 веков.