Дописать Экскурсовод уточнил сколько... Из программы Новости мы узнали кто ... Мама спросила какие ... Прохожий спросил который ... Необходимо выяснить чья ... Мне не терпелось узнать с каким ... .

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Дописать Экскурсовод уточнил сколько... Из программы Новости мы узнали кто ... Мама спросила какие ... Прохожий спросил который ... Необходимо выяснить чья ... Мне не терпелось узнать с каким ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сколько в этом городе краеведческих музеев. 2. такие букинисты. 3. вещи я возьму с собой в поход. 4. час 5. собака перерыла все клумбы во дворе. 6. баллом я закончу эту четверть.
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