Прикметник до слова динго

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Прикметник до слова динго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю що , оскільки динго це собака , то можна написати породи , наприклад : австралійський динго . прикметник відповідае на запитання який , яка , які , чий , чия , чиї . який ? австралійський динго 
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