Проанализируй состав слов.Как образуются наречия от имён сущ.? 1.Утро - утром,бег - бегом, миг - мигом. 2.Изнанка - наизнанку,бок - сбоку,брод - вброд. составь предложения с двумя парами слов из каждой группы.Определи,какими...
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Проанализируй состав слов.Как образуются наречия от имён сущ.? 1.Утро - утром,бег - бегом, миг - мигом. 2.Изнанка - наизнанку,бок - сбоку,брод - вброд. составь предложения с двумя парами слов из каждой группы.Определи,какими членами предложения являются заданные слова.И таки нужно 12 ок. Даю 25 баллов
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