Помогите решить,прошу,срочно 3) ( 2 4/5x-50 ) : 2/3=51 4) ( 4 1/2-2x)* 3 2/3= 11/15

Математика
Помогите решить,прошу,срочно 3) ( 2 4/5x-50 ) : 2/3=51 4) ( 4 1/2-2x)* 3 2/3= 11/15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 4/5х-50):2/3=51 2 4/5х-50=51*2/3 2 4/5х-50=34 2 4/5х=34+50 2 4/5х=84 х=84:2 4/5 х=84*5/14 х=30 ответ30 (4 1/2-2х)*3 2/3=11/15 4 1/2-2х=11/15:3 2/3 4 1/2-2х=1/5 2х=4 1/2-1/5 2х=4 3/10 2х=4,3 х=4,3:2 х=2,15 ответ: 2,15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сформулируйте пункт " Испании на рубеже 15-16 веках
Ответить
Математика
Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится на 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при...
Ответить
Математика
1467 всё в столбик помагите пожалуйста
Ответить
Українська мова
Прикметник до слова динго
Ответить
Русский язык
Дописать Экскурсовод уточнил сколько... Из программы Новости мы узнали кто ... Мама спросила какие ... Прохожий спросил который ... Необходимо выяс...
Ответить