Помогите решить,прошу,срочно 3) ( 2 4/5x-50 ) : 2/3=51 4) ( 4 1/2-2x)* 3 2/3= 11/15
Математика
Помогите решить,прошу,срочно 3) ( 2 4/5x-50 ) : 2/3=51 4) ( 4 1/2-2x)* 3 2/3= 11/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 4/5х-50):2/3=51 2 4/5х-50=51*2/3 2 4/5х-50=34 2 4/5х=34+50 2 4/5х=84 х=84:2 4/5 х=84*5/14 х=30 ответ30 (4 1/2-2х)*3 2/3=11/15 4 1/2-2х=11/15:3 2/3 4 1/2-2х=1/5 2х=4 1/2-1/5 2х=4 3/10 2х=4,3 х=4,3:2 х=2,15 ответ: 2,15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится на 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при...
Математика
Українська мова