Расстояние от Москвы до Екатеринбург а по железной дороги 1664 км ,от Екатеринбург а до Новосибирск а 1524 км, и от Москвы до Иркутска 5042 км .чему равно расстояние от Новосибирск а до Иркутска по железной дороге?

Математика

Расстояние от Москвы до Екатеринбург а по железной дороги 1664 км ,от Екатеринбург а до Новосибирск а 1524 км, и от Москвы до Иркутска 5042 км .чему равно расстояние от Новосибирск а до Иркутска по железной дороге?

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