Расстояние от Москвы до Екатеринбург а по железной дороги 1664 км ,от Екатеринбург а до Новосибирск а 1524 км, и от Москвы до Иркутска 5042 км .чему равно расстояние от Новосибирск а до Иркутска по железной дороге?

Математика
Расстояние от Москвы до Екатеринбург а по железной дороги 1664 км ,от Екатеринбург а до Новосибирск а 1524 км, и от Москвы до Иркутска 5042 км .чему равно расстояние от Новосибирск а до Иркутска по железной дороге?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От Москвы 1664 км до/от Екатеринбурга 1524 км до Новосибирска от Москвы 5042 км до Иркутска, следовательно 1) 1664+1524=3188 км от Москвы до Новосибирска 2)5042-3188=1854 км от Новосибирска до Иркутска Ответ: 1854 км
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