ПОМОГИТЕ! На писать сочинение. на тему:Дни недели рассказывают о себе (о том,почему так называются)

Русский язык
ПОМОГИТЕ! На писать сочинение. на тему:Дни недели рассказывают о себе (о том,почему так называются)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дни недели рассказывают о себе.Названия дней недели говорят сами за себя. Вот они: понедельник, вторник, среда, четверг, пятницав, суббота и, конечно же, воскресение. Почему и как расшифровать их? Сейчас мы это узнаем...Понедельник. Очень легко понять - надо только подумать. Ведь это первый день недели! А до него была ещё одна. Значит, он идёт "после недели" По-недель-ник! Также, частичка "по" является приложением к чему либо.Вторник. Тоже очень легко! Второй день недели. Втор-ник.Среда - средний день недели, находится почти повередине. Сред-аЧетверг - Как и вторник со средой. Четвёртый.Четве-ргА про пятницу говорить нечего - таже схема! Суббота. Русское название «суббота», происходят  от ивритского «Шаббат», означающему "покой, отдых". Когда как не в субботу можно расслабиться от тяжёлой недели...И последний день - воскресение. Один из самых людимых и особенных дней. В воскресение воскрес Иисус Христос, на третий день после распятия. Также, в этот день Бог отдыхал.   Вот так и появились названия дней недели! 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Формула соли, в которой массовая доля металла наибольшая: а) FeCl3 б)MgCl2 в)CaCl2
Ответить
Русский язык
Просклоняйте число 27
Ответить
Математика
203,81÷4,58 мне бы ответ столбиком
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста , заранее спасибо)
Ответить
Обществознание
Любые три типа совместной деятельности в обществе
Ответить