ПОМОГИТЕ! На писать сочинение. на тему:Дни недели рассказывают о себе (о том,почему так называются)

Гость: Гость:

Дни недели рассказывают о себе.Названия дней недели говорят сами за себя. Вот они: понедельник, вторник, среда, четверг, пятницав, суббота и, конечно же, воскресение. Почему и как расшифровать их? Сейчас мы это узнаем...Понедельник. Очень легко понять - надо только подумать. Ведь это первый день недели! А до него была ещё одна. Значит, он идёт "после недели" По-недель-ник! Также, частичка "по" является приложением к чему либо.Вторник. Тоже очень легко! Второй день недели. Втор-ник.Среда - средний день недели, находится почти повередине. Сред-аЧетверг - Как и вторник со средой. Четвёртый.Четве-ргА про пятницу говорить нечего - таже схема! Суббота. Русское название «суббота», происходят от ивритского «Шаббат», означающему "покой, отдых". Когда как не в субботу можно расслабиться от тяжёлой недели...И последний день - воскресение. Один из самых людимых и особенных дней. В воскресение воскрес Иисус Христос, на третий день после распятия. Также, в этот день Бог отдыхал. Вот так и появились названия дней недели!