203,81÷4,58 мне бы ответ столбиком

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При делении переносим 2 знака от запятой и делим столбиком 20381 : 458 Возьмем по 44, получается 20152. Отнимаем от 20381. И получается 229. Добавляем 0, получается 2290. Возьмем по 5. и получим 2290. Так как мы добавили 0, то 1 знак отделяем от запятой. Ответ: 44,5