План добычи руды 199 тонн бригада добыла 8 17 (дробь)часть от плана сколько тонн руды добыла бригада
Математика
План добычи руды 199 тонн бригада добыла 8 17 (дробь)часть от плана сколько тонн руды добыла бригада
Ответ(ы):
Гость:
8*17=136 199-136=63 тонны было добыто
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