Как пишется они заплат..т. раска..тся, зала..т
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Как пишется они заплат..т. раска..тся, зала..т
Ответ(ы):
Гость:
Заплатить(2 спряжение)-заплатЯТ; раскаяться (1 спряжение)-раскаЮТся; залаять(1 спряжение)-залаЮТ.
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