AB=BC ,угол 1=углу 2.Докажите , что прямая BC параллельна прямой AD Помогите пожалуйста )

Геометрия
AB=BC ,угол 1=углу 2.Докажите , что прямая BC параллельна прямой AD Помогите пожалуйста )
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