В одной пачке 1/4 кг чая в скольких пачках содержится 1 кг чая. масса 1 л керосина = 4/5 ??г масса скольких л керосина =1 кг. за 1 ч поезд проехал 1/3 всего пути за скоко ч поезд проедет весь путь

Математика

В одной пачке 1/4 кг чая в скольких пачках содержится 1 кг чая. масса 1 л керосина = 4/5 ??г масса скольких л керосина =1 кг. за 1 ч поезд проехал 1/3 всего пути за скоко ч поезд проедет весь путь

Автор: Гость