В одной пачке 1/4 кг чая в скольких пачках содержится 1 кг чая. масса 1 л керосина = 4/5 ??г масса скольких л керосина =1 кг. за 1 ч поезд проехал 1/3 всего пути за скоко ч поезд проедет весь путь

Математика
В одной пачке 1/4 кг чая в скольких пачках содержится 1 кг чая. масса 1 л керосина = 4/5 ??г масса скольких л керосина =1 кг. за 1 ч поезд проехал 1/3 всего пути за скоко ч поезд проедет весь путь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/4кг=0,25кг 1кг содержится в 0,25*4 пачки. 1л=4/5=0,8кг 1,25л*0,8=1кг 1:1/3=1*3=3 часа на весь путь
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