Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Математика
Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10*8=80рейсов 80*5=400тон за 1день 400*6=2400тон за 6 ней
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