Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Математика

Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

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