Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
Математика
Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
Ответ(ы):
Гость:
10*8=80рейсов 80*5=400тон за 1день 400*6=2400тон за 6 ней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m1 и m2 (m2>m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Ни...
Математика