Аналитический центр провёл опрос 1500 россиян были заданы вопросы: б ) Есть ли у вас личный мобильный телефон? Данные вопроса: б) нет 78% да 22%

Математика

Аналитический центр провёл опрос 1500 россиян были заданы вопросы: б ) Есть ли у вас личный мобильный телефон? Данные вопроса: б) нет 78% да 22%

Автор: Гость