Аналитический центр провёл опрос 1500 россиян были заданы вопросы: б ) Есть ли у вас личный мобильный телефон? Данные вопроса: б) нет 78% да 22%
Математика
Аналитический центр провёл опрос 1500 россиян были заданы вопросы: б ) Есть ли у вас личный мобильный телефон? Данные вопроса: б) нет 78% да 22%
Ответ(ы):
Гость:
f)1500/100=x/851500*85=100x100x=127500x=1275чл.-не говорят на иностранном языке1500-1275=225чл.-говорятб)1500/100=x/78100x=1500*78100x=117000x=117000/100x=1170-нет мобильного тел1500-1170=330чл.- есть
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