В январе горные лыжи стоили 40 000 рублей, в марте цена снизилась на 10%, а в апреле еще на 15%. Сколько рублей стали стоить горные лыжи после снижения цены в апреле?

Математика

В январе горные лыжи стоили 40 000 рублей, в марте цена снизилась на 10%, а в апреле еще на 15%. Сколько рублей стали стоить горные лыжи после снижения цены в апреле?

Автор: Гость