Два крана разгружали баржу с грузом. Первый кран работал 8 часов, это на 3 часа доль??е ,чем второй и разгрузил на 27т. больше. сколько тонн груза разгрузили оба крана?
Математика
Два крана разгружали баржу с грузом. Первый кран работал 8 часов, это на 3 часа доль??е ,чем второй и разгрузил на 27т. больше. сколько тонн груза разгрузили оба крана?
Ответ(ы):
Гость:
27*8+345677=786=8767-87676=88776
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