Два крана разгружали баржу с грузом. Первый кран работал 8 часов, это на 3 часа доль??е ,чем второй и разгрузил на 27т. больше. сколько тонн груза разгрузили оба крана?

Математика

Два крана разгружали баржу с грузом. Первый кран работал 8 часов, это на 3 часа доль??е ,чем второй и разгрузил на 27т. больше. сколько тонн груза разгрузили оба крана?

Автор: Гость