Помогите пожалуйста написать: Сообщение на тему "Насекомые вредители лесных и сельскохозяйственных растений".

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редители сельскохозяйственных растений , животные, повреждающие культурные р-ния или вызывающие их гибель. Осн. В. с. р. среди позвоночных ж-ных — млекопитающие, особенно грызуны; среди беспозвоночных — нек-рые виды брюхоногих моллюсков, мн. круглые черви (нематоды), вызывающие нематодные болезни р-ний. Наиб. разнообразны и многочисленны В. с. р., относящиеся к типу членистоногих, среди них представители кл. насекомых, паукообразных (растительноядные клещи), нек-рые виды многоножек и ракообразных (мокрицы). Наиб. ущерб урожаю наносят насекомые , что объясняется прежде всего их биол. особенностями, обилием видов, высокой плодовитостью и быстротой размножения. Насекомые — вредители с.-х. р-ний классифицируются по систематич. признакам и по характеру питания. Важнейшие В. с. р. относятся к след. отр. насекомых: прямокрылых, равнокрылых, полужесткокрылых, бахромчатокрылых, жесткокрылых чешуекрылых, перепончатокрылых и двукрылых. Растительноядные насекомые и клещи разделяются на полифагов, или, многоядных, питающихся р-ниями разных семейств; олигофагов, или ограниченноядных, питающихся р-ниями разных видов одного семейства: монофагов, или одноядных, питающихся преим. р-ниями к.-л. одного вида. Большой ущерб урожаю с.-х. культур наносят полифаги: из прямокрылых — саранчовые, медведки; из жесткокрылых — щелкуны, чернотелки и др.; из чешуекрылых — озимая совка и близкие к ней виды подгрызающих совок, совка-гамма, стеблевой и луговой мотыльки и др. Многочисленны олигофаги, к к-рым относят шведскую муху, зеленоглазку, гессенскую муху, хлебного жука кузьку и мн. др., питающихся злаковыми р-ниями. Клубеньковые долгоносики, гороховые плодожорки, гороховая тля и др. повреждают бобовые р-ния. Весьма разнообразны виды насекомых, повреждающих капустовые,— капустная белянка, капустная моль, крестоцветные блошки, капустная муха и др. Из монофагов очень вредны филлоксера, повреждающая виноградную лозу, гороховая зерновка — горох, клеверный долгоносик — клевер и т. д. Различают два осн. типа повреждений р-ний: первый тип характерен для насекомых с грызущими, второй — с колюще-сосущими ротовыми органами. Насекомые с грызущим ротовым аппаратом объедают р-ния (скелетируют листья и т. д.); перегрызают листья, стебли и побеги; выгрызают под корой луб, камбий и древесину и т. д. Насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом, напр. тли, клопы, трипсы и др., перед питанием вводят в р-ния выделения слюнных желез, ферменты к-рых вызывают биохим. изменения. По приуроченности тех или иных видов В. с. р. к определ. органам р-ний различают вредителей корней, стеблей, листьев, бутонов, цветков, плодов и т. п. Распространение В. с. р. и формирование комплексов видов в тех или иных агробиоценозах находятся в прямой зависимости от изменяющихся условий окружающей среды и экологич. пластичности видов. Выделяют естественный ареал вида (терр., на к-рой обитает вид, формирующийся в результате расселения вида и границы к-рого обусловливаются разл. природными факторами среды) и искусственный ареал вида, формирующийся в результате завоза насекомого с семенами, посадочным материалом и т. п. Зона вредоносности — часть ареала вида, на к-рой он встречается наиб. стабильно, в наиб. кол-ве и где он наиб. вреден. Различные сочетания факторов внеш. среды вызывают у мн. В. с. р. более или менее резкие изменения численности. Решающую роль могут играть качество и состав пищи, погодные условия, воздействие естеств. врагов (хищников, паразитов, болезней) и т. д. Большое значение для регуляции численности насекомых — вредителей с.-х. р-ний имеют прогнозы их размножения, составленные на основе пост. учётов [учетов] их численности, сигнализация о сроках появления В. с. р. и дифференцир. использование систем мероприятий, включающих истребит. и профилактич. меры борьбы. См. также Защита растений и статьи об отдельных вредителях.